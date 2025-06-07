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السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات خلال أيام التشريق

11:04 ص السبت 07 يونيو 2025

رمي الجمرات

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الرياض - (د ب أ)

دعت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة للجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام.

وشدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على ضرورة الالتزام بـ "جداول التفويج ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل".

وحثّ المتحدث الحجاج الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق، على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم.

وأكّد المتحدث استمرار الجهود الأمنية والتنظيمية وفق الخطط المعتمدة لسلامة "ضيوف الرحمن" حتى إتمام مناسكهم وعودتهم إلى ديارهم بسلام.

كما أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير خدمة حفظ الأمتعة للحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة،كاشفة عن تحديد أربعة مراكز لحفظ الأمتعة.

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