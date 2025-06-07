محكمة الاستئناف تسمح باستمرار حظر البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس

واشنطن - (د ب أ)

حكمت محكمة استئناف في الولايات المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب يمكنه منع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) مؤقتا من بعض الفعاليات الصحفية، بما في ذلك الوصول إلى المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة.

وعلقت المحكمة بشكل جزئي أمرا سابقا صدر عن محكمة أدنى أمرت البيت الأبيض بمنح مراسلي وكالة أسوشييتد برس إمكانية الوصول إلى المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة وغيرها من المناطق المفتوحة للصحفيين الآخرين.

وينطبق التعليق فقط على بعض الأماكن الخاصة، ولكن الوصول إلى الأحداث العامة الكبيرة في البيت الأبيض لا يزال مسموحا به. وسيظل هذا الحكم ساريا مع استمرار القضية.

وقالت المحكمة إن البيت الأبيض يتمتع بحرية التقدير بشأن الجهات الصحفية التي يسمح بدخولها، مضيفة أنه "بدون الإبقاء على الحظر، ستعاني الحكومة من ضرر لا يمكن إصلاحه لأن الأمر القضائي يتعارض مع استقلال الرئيس والسيطرة على مساحات عمله الخاصة".

واحتفل ترامب بالقرار على حسابه على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي ووصفه بأنه "انتصار كبير على أ ب".

يذكر أن النزاع بدأ في فبراير، عندما رفضت وكالة أنباء أسوشيتد برس تعديل أسلوبها التحريري ليتوافق مع أمر تنفيذي أصدره ترامب بإعادة تسمية خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".