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الصين تخصص 580 مليون يوان لتعزيز جهود السيطرة على الفيضانات

10:23 ص السبت 07 يونيو 2025

فيضانات

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بكين - (د ب أ)

أعلنت وزارة المالية في الصين أن البلاد خصصت 580 مليون يوان للمناطق على مستوى المقاطعات لتعزيز جهودها في السيطرة على الفيضانات.

وتم توجيه هذه الأموال، التي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد المائية إلى 29 منطقة على مستوى المقاطعات وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، بحسب ما ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وطلب من الحكومات المحلية إجراء عمليات تفتيش عميقة للمخاطر في مرافق الحفاظ على المياه والتي تعد بالغة الأهمية للسيطرة على الفيضانات مثل سدود الأنهار والبحيرات والخزانات والسدود البحرية الرئيسية.

ويتعين على السلطات المعنية اتخاذ استعدادات شاملة للوقاية من الفيضانات والسيطرة عليها خلال موسم الفيضانات الرئيسي.

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وزارة المالية الصين الفيضانات
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