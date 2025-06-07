إعلان

أوكرانيا: سقوط ضحايا في "أقوى هجوم" روسي على خاركيف

10:21 ص السبت 07 يونيو 2025

غارات جوية روسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف - (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط العديد من الضحايا في وقت مبكر اليوم السبت في أعقاب غارات جوية روسية عنيفة على مدينة خاركيف، بشرق البلاد.

وأفاد عمدة المدينة إيهور تيريخوف، في منشور عبر تطبيق تليجرام، بمقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 17، في ما وصفه بأنه "أقوى هجوم" روسي على المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقال تيريخوف إن خاركيف تعرضت للقصف بـ 48 مُسيرة طراز "شاهد"، وصاروخين وأربع قنابل موجهة.

وتابع: "تتعرض خاركيف لأقوى هجوم في تاريخ الحرب الشاملة بأكمله".

وخلال مسار الحرب الأوكرانية، التي دخلت عامها الرابع في فبراير/شباط الماضي، ضمت روسيا بشكل غير قانوني أربع مناطق تقع شرقي أوكرانيا، أضافتها إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالقوة، من أوكرانيا أيضا، في عام 2014.

وتقع منطقة خاركيف على حدود خط الجبهة من الشرق، والحدود الروسية من الشمال، وغالبا ما تكون هدفا للهجمات الروسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات الأوكرانية خاركيف غارات جوية روسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة
فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها