وزير خارجية بريطانيا يزور الهند "لتعميق" العلاقات بين لندن ونيودلهي

لندن - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي السعي السعي من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والهند، وذلك خلال زيارته لنيودلهي، حيث قال إن اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته البلدان مؤخرا " مجرد بداية لطموحاتنا".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي أيه ميديا) أن التجارة والهجرة سوف تتصدران جدول أعمال مباحثات وزير الخارجية البريطاني التي تبدأ اليوم السبت، حيث يلتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية إس جايشانكار.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لامي سوف يطرح أيضا مسألة "التصعيد الأخير للتوترات في أعقاب هجوم باهالجام الإرهابي، وكيف يمكن دعم فترة السلام المستدامة المرحب بها بأفضل طريقة من أجل دعم الاستقرار في المنطقة".

وقبيل الزيارة، قال لامي: " توقيع اتفاقية تجارة حرة مجرد بداية طموحاتنا- نحن نبنى شراكة حديثة مع الهند من أجل عهد عالمي جديد".

وقالت الخارجية البريطانية إن المباحثات في نيودلهي تهدف إلى "تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، وتنويعها".