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12 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بغرب خان يونس

05:58 ص السبت 07 يونيو 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات
أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 12 مواطنًا على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن القصف استهدف بشكل مباشر مناطق مكتظة بالنازحين الهاربين من نيران العدوان المستمر، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار واسع في المكان. ولا تزال الطواقم الطبية والإسعافية تواصل جهودها في إجلاء المصابين وسط ظروف إنسانية صعبة.

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قصف إسرائيلي 12 شهيدًا قصف إسرائيلي استهدف نازحين غرب خان يونس
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