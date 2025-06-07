إيلون ماسك يدعو لتأسيس حزب سياسي يمثل أغلبية الأمريكيين



وكالات

دعا إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي؛ إلى تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى كيان يمثل 80٪ من المواطنين الذين يقفون في المنتصف بين اليمين واليسار، وذلك بحسب ما نقلته وكالات أنباء.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريح ماسك الذي أشار فيه إلى أن النظام الحزبي الحالي لا يعكس مصالح الأغلبية، مؤكدًا أن حزبه المقترح سيجمع بين رؤى عقلانية تعكس احتياجات المواطن الأمريكي العادي بدلًا من التطرف والانقسام الحزبي الحاد.