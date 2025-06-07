أمريكا تدرس دعم مؤسسة "غزة الإنسانية" بنصف مليار دولار



وكالات

درست وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح مؤسسة "غزة الإنسانية" الجديدة، في خطوة تهدف لتعزيز الدعم المدني والاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطّلعة أن الإدارة الأمريكية تدرس هذا التمويل ضمن إطار دعم طويل الأمد يركّز على توفير الإغاثة والمساعدات الأساسية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع.