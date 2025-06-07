ترامب: ماسك فقد عقله ولا أنوي الحديث معه الآن

وكالات

نقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية الجمعة عن الرئيس دونالد ترامب وصفه لإيلون ماسك بأنه “فقد عقله”، مؤكداً أنه لا يرغب حالياً في التحدث إليه، وذلك في أعقاب يوم استثنائي من العداء العلني بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، شكّل انهياراً واضحاً لعلاقة كانت توصف بالتحالف الوثيق.

وقال ترامب إن ماسك هو من يسعى للحديث معه، لكنه لا يرى الوقت مناسباً لذلك حالياً.

وفي السياق نفسه، نقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب تأكيده أنه غير قلق من دعوة ماسك إلى تشكيل حزب سياسي ثالث، وأنه لا يبدي اهتماماً بالتواصل معه في هذه المرحلة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مستشارين مقربين من ترامب، أن الرئيس لا يزال منزعجاً من الانتقادات التي وجّهها ماسك له عبر الإنترنت، وأنه يفكر في التخلي عن سيارته من طراز تسلا.

كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب غير مهتم بإجراء أي اتصال مع ماسك، نافياً وجود أي خطط لعقد لقاء أو مكالمة بين الطرفين اليوم، رغم محاولات من داخل البيت الأبيض للتهدئة بين الجانبين بعد التصعيد العلني.