ترامب: سنعقد اجتماعا مع الصين الإثنين المقبل في لندن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وفدين أمريكي وصيني سيعقدان الجولة المقبلة من المحادثات التجارية يوم الاثنين في لندن.

وأعلن بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم، أن اجتماعاً بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين صينيين بشأن الملف التجاري من المتوقع عقده خلال الأيام السبعة المقبلة.

وأوضح نافارو، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، أن الاجتماع يأتي في أعقاب مكالمة هاتفية امتدت لتسعين دقيقة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، شهدت "تفويضاً واضحاً" من الطرفين للمضي في المفاوضات.

وكان ترامب قد وصف الاتصال مع شي بأنه "جيد جداً"، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تسوية الخلافات التجارية قريباً، ومشيراً إلى أن المحادثات الرسمية بين الفريقين الاقتصاديين ستُعقد "قريباً".