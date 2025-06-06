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فضيحة تجسس في جامعة ميشيغان.. محققون سريون يلاحقون مؤيدي فلسطين

09:59 م الجمعة 06 يونيو 2025

جامعة ميشيغان

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وكالات

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن قيام جامعة ميشيغان الأمريكية بالاستعانة بمحققين خاصين سريين لتعقّب ومراقبة الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وبحسب التقرير، فقد قام هؤلاء المحققون بالتنصت على محادثات الطلاب وتسجيلها دون علمهم، في تحركات وصفت بأنها "انتهاك صارخ للحريات الأكاديمية وحقوق الطلاب".

وأفاد عدد من الطلاب الذين خضعوا للمراقبة بأن هؤلاء العناصر اعتمدوا أساليب ترهيبية، وتعرضوا لهم بالشتائم والتهديدات، مما خلق أجواء من الخوف داخل المجتمع الطلابي.

وتشير سجلات اطلعت عليها الصحيفة إلى أن المحققين السريين يعملون لحساب شركة أمن خاصة مقرها مدينة ديترويت، وأن الأدلة التي جمعوها استخدمت لاحقاً من قبل الادعاء العام لتوجيه اتهامات جنائية لبعض الطلاب، وصل بعضها إلى أحكام بالسجن.

وكشف التقرير أن جامعة ميشيغان دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار لهذه الشركة الأمنية خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 حتى سبتمبر 2024.

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جامعة ميشيغان محققون سريون مؤيدي فلسطين فضيحة تجسس
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