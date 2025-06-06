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يائير غولان: الحكومة تقود خطًا جنونيًا تجاه غزة وتخلت عن الأسري

09:30 م الجمعة 06 يونيو 2025

يائير غولان

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وكالات

انتقد رئيس تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، نهج الحكومة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة، واصفًا سياساتها بأنها “جنونية”، وداعيًا إلى التوصل لتسوية مع حركة حماس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن غولان قوله إن “المستوى السياسي لا يزال يرفض تحديد أهداف واضحة للحرب”، مشددًا على ضرورة إعلان أهداف يمكن تحقيقها بشكل صريح.

وأضاف أن الحكومة “تخلت فعليًا عن الأسرى”، وأن القيادة العسكرية باتت في موقف صعب أمام القيادة السياسية بسبب غياب الوضوح في الرؤية.

وأكد غولان أن مواصلة التصعيد دون تحديد أهداف قابلة للتحقيق يقود البلاد إلى مأزق، مطالبًا بالتحرك نحو تسوية سياسية تنهي الصراع

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