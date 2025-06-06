وكالات

قال إيرول ماسك، والد رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، إن التوتر القائم بين نجله والرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس سوى "صراع بين زعماء"، مؤكدًا أنه "سينتهي خلال أيام قليلة".

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "العربية الإنجليزية"، وصف إيرول ماسك الخلاف المتصاعد بين الطرفين على منصات التواصل الاجتماعي بأنه "سخيف بعض الشيء"، مرجحًا أن يكون نتيجة الإرهاق والتوتر في أوساط السلطة العليا.

وعلّق ماسك الأب على إقدام إيلون على إثارة قضية جيفري إبستين في إطار هجومه على ترامب، قائلاً: "كنت في حيرة من هذا القرار... أعتقد أنه مجرد خطأ ناتج عن ضغط نفسي، وليس خطوة محسوبة".

وأشار إيرول إلى أن ابنه يشعر بقلق متزايد مما يراه استغلالًا من قبل الديمقراطيين للحوافز المالية بغرض تمرير التشريعات، وهي النقطة التي يُعتقد أنها كانت الشرارة وراء التصعيد الأخير.

ورغم حدة السجال، عبّر الأب عن ثقته بأن الخلاف لن يطول، موضحًا أنه تواصل مع ترامب مباشرة لمحاولة تهدئة الأجواء، وقال: "أرسلت له رسالة أطلب فيها التأكد من أن هذا النزاع سيتم حله".