وكالات

وجّه 16 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي رسالة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، حذروا فيها من أن إيران باتت "قاب قوسين أو أدنى" من إنتاج يورانيوم مخصب يكفي لصناعة 10 أسلحة نووية خلال شهر واحد فقط.

وأكدت الرسالة المشتركة، التي حصلت عليها وسائل إعلام أميركية، أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يضمن منعها بشكل كامل ودائم من امتلاك أو تطوير قدرات تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي.

وأضاف الموقعون أنهم يرحبون بالجهود الرامية إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، إلا أنهم يشددون على أنه "لا يجوز أن تحتفظ طهران بأي قدرة على التخصيب"، كما جاء في الرسالة أن "النظام الإيراني يجب أن يدرك أن الولايات المتحدة ثابتة في موقفها المطالب بالتفكيك الكامل وغير القابل للعودة لبرنامج التخصيب النووي".