ألمانيا تعتزم حظر استخدام الصغار والشباب لـ "غاز الضحك"

(د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية فرض قيود على بيع غاز أكسيد النيتروز (إن 2 أو) المعروف باسم "غاز الضحك"، كوسيلة للترفيه، وذلك لحماية المراهقين، وفقًا لمشروع قانون عرضته وزيرة الصحة الاتحادية نينا فاركن اليوم الجمعة.

وينص مشروع القانون على حظر شراء الأطفال والشباب لهذه المادة المعروفة باسم " غاز الضحك" ، وحيازتها ، كما يُحظر بيعها عبر الإنترنت أو عبر آلات البيع ذاتية الخدمة .

وأكدت فاركن أن "غاز الضحك ليس تسلية بريئة"، بل إنه يشكل مخاطر صحية جسيمة، خاصة على صغار السن.

وجاء في مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): " يمكن أن يؤدي الاستهلاك المكثف والمفاجئ إلى فقدان الوعي".

كما أن الاستهلاك المباشر من الأسطوانة يمكن أن يسبب قضمة الصقيع التي تحدث إصابات جلدية جراء التعرض لدرجة حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية تحت الصفر، إضافة إلى احتمال حدوث تلف في أنسجة الرئة نتيجة ضغط الغاز.