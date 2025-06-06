وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن التحقيقات الأولية حول مقتل أربعة جنود وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، تشير إلى أن وحدتي "ماغلان" و"ياهلوم" كانتا تنفذان هجوماً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدف مباني وبُنى تحتية تابعة لحركة حماس، "وفق قوله".

ووفقاً للتحقيق، فقد دخلت قوة من وحدة "ماغلان" المبنى برفقة عناصر من وحدة "ياهلوم" الهندسية بهدف تطهيره، بعد تلقي معلومات استخبارية تفيد باحتمال وجود أنفاق تابعة لحماس بداخله، وبعد دقائق من دخول القوة المبنى، انفجرت عبوة ناسفة قوية أدت إلى انهياره فوق الجنود.

وأشار التحقيق إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 4 جنود على الفور، فيما أُصيب 5 آخرون، وتمت عمليات انتشال الجثامين في وقت لاحق وسط اشتباكات عنيفة، فيما استغرقت عملية إنقاذ الجرحى نحو أربع ساعات.

وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يجري تحقيقاً مفصلاً لمعرفة الملابسات الكاملة للحادثة، في وقت تواصل فيه العمليات العسكرية في جنوب القطاع.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل الجنود بأنه "يوم صعب جداً لإسرائيل"، معرباً عن تعازيه لعائلات الضحايا، مشيراً إلى أن الجنود الذين لقوا حتفهم في عملية شرق خان يونس، كانوا يشاركون في مهمة تهدف إلى إعادة الأسرى.