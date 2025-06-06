إعلام عبري: الجيش يعاني من جمود ولم ينجح بتحقيق نتيجة واضحة بغزة

ذكرت صحيفة معاريف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني من جمود، فمنذ عامين وهو يقاتل في غزة، يكرر نفس الخطوات، في نفس المواقع، وبنفس الطريقة. ولم ينجح في تحقيق نتيجة واضحة حتى الآن.

كان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط مصاب بجروح خطيرة، خلال معارك دارت في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود القتلى ينتمون إلى وحدتي "ماغلان" و"ياهلوم"، وقد لقوا مصرعهم بعد دخولهم مبنى يُعتقد أنه كان يُستخدم من قبل حركة "حماس"، بناءً على معلومات استخباراتية وردت صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن المبنى انفجر بعد دخول القوة العسكرية إليه، نتيجة تفجير بعبوات ناسفة أدت إلى انهياره، ما أسفر عن مقتل الجنود الأربعة وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم ضابط حالته خطرة.