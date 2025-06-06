لا تتشاجروا يا شباب.. مدفيديف يعرض وساطة "ساخرة" لحل خلاف ترامب وماسك

وكالات

عرض دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "وساطة روسية مشروطة" لحل النزاع المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" ومالك "ستارلينك".

وقال مدفيديف في منشور على منصاته الرسمية إن روسيا "مستعدة للتدخل بكفاءتها الدبلوماسية المعتادة" لإنهاء الخلاف بين الرجلين، لكنه اشترط في المقابل "تعويضاً ملموساً" يتمثل في الحصول على أسهم من شركة "ستارلينك"، وأضاف بسخرية: "لا تتشاجروا يا شباب!".

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys😱! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 6, 2025

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر بين ترامب وماسك، على خلفية انتقادات وجهها الأخير للسياسات الاقتصادية التي تتبناها الإدارة الأمريكية، وهو ما قابله ترامب برد حاد، مهدداً بإنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك.

وشهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك تصعيدًا لافتًا أمس الخميس، بعد تبادل الطرفين انتقادات علنية وحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهاجم ترامب، إيلون ماسك مؤسس "سبيس إكس" و"تيسلا"، ملوحًا بإنهاء العقود الحكومية المبرمة مع شركاته، واصفًا هذه الخطوة بأنها "الطريقة الأسهل لتقليص النفقات الحكومية".

ويأتي هذا التصعيد بعد انتقادات لاذعة وجهها ماسك لمشروع قانون قدمه ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي، حيث وصفه ماسك بأنه "قذر ومقزز"، مشيرًا إلى أنه سيزيد من العجز المالي للولايات المتحدة.