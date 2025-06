لا تتشاجروا يا شباب.. مدفيديف يعرض وساطة "ساخرة" لحل خلاف ترامب وماسك

وكالات

عرض دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "وساطة روسية مشروطة" لحل النزاع المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" ومالك "ستارلينك".

وقال مدفيديف في منشور على منصاته الرسمية إن روسيا "مستعدة للتدخل بكفاءتها الدبلوماسية المعتادة" لإنهاء الخلاف بين الرجلين، لكنه اشترط في المقابل "تعويضاً ملموساً" يتمثل في الحصول على أسهم من شركة "ستارلينك"، وأضاف بسخرية: "لا تتشاجروا يا شباب!".

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys😱!