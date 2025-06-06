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إيران تحذر من “رد حازم” على أي انتهاك لحقوقها وتتهم أوروبا باقترابها من “خطأ استراتيجي”

05:30 م الجمعة 06 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن طهران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها، متهماً دولاً أوروبية بأنها تقترب من ارتكاب “خطأ استراتيجي كبير آخر”.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية اليوم، إن “إيران لن تتردد في الرد على أي انتهاك، وعلى أوروبا أن تتذكر ذلك جيداً”، مضيفاً أن “المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات غير المسؤولة التي تدفع نحو التصعيد”.

ويأتي هذا التصعيد في المواقف الإيرانية في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية إعلان طهران ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير بشأن البرنامج النووي، والذي وصفه عراقجي بأنه “غامض”، مؤكداً أن الرد الإيراني سيُعلن خلال الأيام المقبلة.

وشدد عراقجي على أن “استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف”.

كانت مصادر ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، دعم موسكو في الملف النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين أبدى استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات بين طهران وواشنطن “إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

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عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إيران تحذر من رد حازم تخصيب اليورانيوم داخل إيران
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