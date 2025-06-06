تحذير قبل الهجوم.. الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء شمال غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للفلسطينيين في شمال قطاع غزة، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرنوت، قال أدرعي: "هذا تحذير قبل الهجوم.. سيهاجم الجيش الإسرائيلي أي منطقة يتم استخدامها لإطلاق الصواريخ".

وأضاف المتحدث "المسؤولية عن إخلاء السكان وتشريدهم ومعاناتهم تقع على عاتق المنظمات الإرهابية وعلى رأسها حماس، من أجل سلامتكم، أخلوا المنطقة فورا باتجاه الغرب".

يأتي ذلك فيما قالت منظمات أممية أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والتشريد الجماعي بعد مرور قرابة 19 شهرا على الهجمات والإجراءات الإسرائيلية الشديدة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وتحت ضغط دولي سمحت إسرائيل مؤخرا بدخول مساعدات لقطاع غزة، غير أن منظمات أممية ، من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (أونروا) ، وصفت حجم هذه المساعدات بأنها قطرة في محيط.