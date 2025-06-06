روسيا: أحدث هجماتنا جاءت ردا على "الإرهاب" الأوكراني

(د ب أ)

صورت القيادة الروسية أحدث هجماتها الجوية الشديدة على أوكرانيا بأنها انتقام من الهجمات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو صباح اليوم الجمعة أن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي شنت ضربة ضخمة في رد فعل على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها نظام كييف".

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى بيان الجيش الروسي لدى تعليقه على الهجمات، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتركت البيانات الجديدة لموسكو ما إذا كانت الهجمات الليلية هي الرد المتوقع على تدمير مسيرات أوكرانية صغيرة للمقاتلات الروسية مسألة مفتوحة.

وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا عن "إرهاب" من قبل أوكرانيا فيما يتعلق بتحطم قطارات في روسيا.

كان جهاز المخابرات الأوكراني قد أعلن يوم الأحد الماضي هجوما منسقا على عدة مطارات عسكرية روسية، مدعيا أنه دمر أكثر من 40 من الطائرة المقاتلة وطائرات الاستطلاع. ووفقا للجهاز، فقد تم تدمير حوالي 34% من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز.

ووفقا لتقديرات جهاز المخابرات الأوكراني، فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.





