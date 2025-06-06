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المستشار الألماني يشعل جدلًا بعد تقديم وثيقة مزعومة عن أصول عائلة ترامب (فيديو)

01:13 م الجمعة 06 يونيو 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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القاهرة- مصراوي:

أثار المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، جدلًا واسعًا بعد تقديمه وثيقة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض الخميس، تزعم أن جد ترامب ولد في إحدى المدن الألمانية عام 1869.

وجاء في الوثيقة التي قدمها ميرتس ما اعتبره دليلًا على أصول عائلة ترامب الألمانية، وأعلن المستشار الألماني أنه دعا ترامب لزيارة ألمانيا خلال قمة أعمال مرتقبة، تشمل زيارة بلدة باد دوركهايم الريفية، التي قال إنها مسقط رأس جد ترامب.

من جانبه، سبق لترامب أن صرح في 2019 بأن والده "وُلد في مكان رائع بألمانيا"، معبرًا عن اعتزازه بأصوله الألمانية.

لكن تحقق الوقائع يكشف أن هذه الادعاءات غير صحيحة، والد ترامب، فريد ترامب، وُلد في برونكس بنيويورك، وليس في ألمانيا.

ووفقًا لكتاب "فن الصفقة" الذي ألفه ترامب، فإن جده فريدريش ترامب جاء من ألمانيا وليس من السويد كما يروّج البعض، لكنه هاجر في سنوات مراهقته إلى الولايات المتحدة حيث أقام، ثم وُلد والده فريد ترامب في نيوجيرسي عام 1905.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن جد ترامب وأسرته عادوا إلى الولايات المتحدة بعد طردهم من ألمانيا، لكن والده وُلد بالفعل في الولايات المتحدة، مما ينفي صحة المزاعم الألمانية.

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فريدريش ميرتس ترامب البيت الأبيض
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