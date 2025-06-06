القاهرة- مصراوي:

أثار المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، جدلًا واسعًا بعد تقديمه وثيقة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض الخميس، تزعم أن جد ترامب ولد في إحدى المدن الألمانية عام 1869.

اقسم بالله طعمجة القرن !!

المستشار الألماني زار ترامب في المكتب البيضاوي واول ما قدم لترامب هي شهادة ميلاد جدو الألماني ،،

و قدام الصحفيين لمن قال ليهو دي شهادة جدك الالماني طبعا ومعاها طعمية ضحكة 😄 بالجنبة ، يعني انت زاتك لاجئي في ال usa 🇺🇸 😅😅✌️✌️!!

وشكرانيين ،، pic.twitter.com/Bpq71iVD8q — YASIN AHMED (@yasin123ah) June 5, 2025

وجاء في الوثيقة التي قدمها ميرتس ما اعتبره دليلًا على أصول عائلة ترامب الألمانية، وأعلن المستشار الألماني أنه دعا ترامب لزيارة ألمانيا خلال قمة أعمال مرتقبة، تشمل زيارة بلدة باد دوركهايم الريفية، التي قال إنها مسقط رأس جد ترامب.

من جانبه، سبق لترامب أن صرح في 2019 بأن والده "وُلد في مكان رائع بألمانيا"، معبرًا عن اعتزازه بأصوله الألمانية.

أهدى المستشار الألماني الرئيس ترامب وثيقة ميلاد جده، فريدريك ترامب، المولود في ألمانيا، في رسالة بأن جذور #ترامب تعود إلى بلادٍ أخرى، وأن الولايات المتحدة لم تُبنَ بجهود “الأصلاء”، بل كانت ثمرة هجرة العقول والطاقات من شتى بقاع الأرض.

ورسالة ضمنية أخرى: لا تنسَ أن ما أنت عليه… pic.twitter.com/muB1xvbHdx — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) June 5, 2025

لكن تحقق الوقائع يكشف أن هذه الادعاءات غير صحيحة، والد ترامب، فريد ترامب، وُلد في برونكس بنيويورك، وليس في ألمانيا.

ووفقًا لكتاب "فن الصفقة" الذي ألفه ترامب، فإن جده فريدريش ترامب جاء من ألمانيا وليس من السويد كما يروّج البعض، لكنه هاجر في سنوات مراهقته إلى الولايات المتحدة حيث أقام، ثم وُلد والده فريد ترامب في نيوجيرسي عام 1905.

المستشار الألماني يهدي الرئيس ترامب شهادة ميلاد جده فريدريك ترامب، ذو الأصول الألمانية.

الالماني محتفظ بوثائق جد ترامب ..وجابها معه للبيت الابيض في حالة حاول ترامب يتمسخر عليه . 😂😂 pic.twitter.com/jFgQ4iUSRz — Hoda jannat هدى جنات (@hodanews24) June 5, 2025

وتشير المصادر التاريخية إلى أن جد ترامب وأسرته عادوا إلى الولايات المتحدة بعد طردهم من ألمانيا، لكن والده وُلد بالفعل في الولايات المتحدة، مما ينفي صحة المزاعم الألمانية.