يتسرب عبر الشقوق.. باحثون في جامعة سيئول يبتكرون أول روبوت سائل

القاهرة- مصراوي:

تمكن فريق بحثي من جامعة سيئول، من ابتكار روبوت على شكل قطرة سائلة مغطاة بطبقة من الجسيمات النانوية، قادر على التكيف والتحكم الدقيق في شكله، مما يعد طفرة غير مسبوقة في مجال الروبوتات الذكية لعام 2025.

الروبوت السائل الجديد يمكنه التسرب عبر الشقوق الضيقة مثل الماء، استعادة شكله الأصلي بعد التلف، ونقل الأدوية مباشرة إلى الأعضاء المرضى، مما يفتح آفاقًا جديدة في التطبيقات الطبية الدقيقة.

ويُعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث لا يعتمد الروبوت على هياكل صلبة أو قشرة سيليكونية كما هو الحال في الروبوتات اللينة السابقة، بل هو مصنوع من سبيكة غاليوم وجزيئات نانوية مغناطيسية تبقى سائلة في درجة حرارة الغرفة.

ويتميز الروبوت بقدرته على تحمل ضغط عالي، والانقسام إلى جزئين ثم الاتحاد مجددًا، ما يشبه شخصية T-1000 من الأفلام، مع إمكانية التحكم فيه عبر موجات فوق صوتية. تحت تأثير المجال الكهرومغناطيسي، يمكن للروبوت أن يتخذ أشكالًا متعددة، بدءًا من خيوط رفيعة إلى هياكل معقدة، ما يجعله مثالياً للاستخدامات الطبية والهندسية.

بدورها قالت الدكتورة كيم سو يون، قائدة المشروع: "هذه ليست مجرد مادة، بل سائل ذكي يسمح خوارزميتنا للروبوت بالتكيف في الزمن الحقيقي، والانقسام إلى أجزاء، والالتفاف حول العوائق، وحتى محاكاة نسيج الأجسام المحيطة."





