وكالات

أفادت صحيفة South China Morning Post بأن ظاهرة جديدة وغير مألوفة بدأت تنتشر في عدد من المدن الصينية، حيث تلجأ نساء – أغلبهن من الشابات – إلى دفع ما يصل إلى 7 دولارات للرجال مقابل خمس دقائق من العناق.

الظاهرة التي وُصفت بـ"خدمة العناق مقابل المال"، تهدف وفق النساء المشاركات فيها إلى تخفيف التوتر النفسي والشعور بالدعم العاطفي، حتى إن كان من شخص غريب. وتُقدم الخدمة غالبًا في أماكن عامة مثل محطات المترو أو المراكز التجارية، حيث يلتقي ما يُطلق عليهم "خبراء العناق" بالزبونات.

إحدى الفتيات صرّحت بأنها تستعين بهذه الخدمة أثناء عملها على أطروحتها الجامعية، معتبرة أن العناق يساعدها على تجاوز الضغط الذهني، فيما ذكرت أخرى أن حضنًا بسيطًا من رجل غريب بعد يوم عمل متعب ساعدها على تخطي الانفعال بعد مشادة مع مديرها، خاصة بعدما ربت على كتفها بلطف أثناء شكواها.

من جهتها، علقت الدكتورة ماريا كيسيليوفا، الأخصائية في علم النفس، بأن اللجوء إلى أساليب داعمة عاطفياً مثل العناق قد يكون بديلًا صحيًا عن وسائل غير مفيدة مثل الإفراط في الأكل أو تناول الكحول، لكنها شددت على أهمية تدريب النفس على التقييم العقلي المنطقي للأحداث المسببة للتوتر، وفهم مدى خطورتها الحقيقية وكيفية إدارتها.

وتعكس هذه الظاهرة، بحسب متابعين، تنامي الشعور بالوحدة والضغط النفسي في المدن الصينية الكبرى، خصوصًا لدى الفئات الشابة التي تعاني من نمط حياة سريع ومتطلب.