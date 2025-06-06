فيديو- سيجارة تسببت بكارثة.. انفجار صهريج وقود في وجه عامل تركي

القاهرة- مصراوي:

وقع حادث خطير في مصنع لزيت دوار الشمس بمنطقة نزيب في ولاية غازي عنتاب التركية، حيث تسبب عامل يُدعى بكير أ. (27 عامًا) في انفجار صهريج وقود أثناء محاولته فتح غطائه بينما كانت سيجارة مشتعلة في فمه.

أدى الانفجار إلى قذف العامل عدة أمتار، مما أسفر عن إصابته بجروح وحروق بالغة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة لحظة وقوع الانفجار، حيث اشتعلت النيران فور فتح الغطاء نتيجة وجود السيجارة المشتعلة، ما أدى إلى انفجار الغازات المتراكمة داخل الصهريج.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن صاحب العمل وشركة التأمين رفضا تغطية تكاليف علاج العامل، معتبرين أن الحادث نجم عن انتهاك صارخ لقواعد السلامة المهنية.

وقد فتحت السلطات التركية تحقيقًا في الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.



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