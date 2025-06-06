وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان: لا استقرار دون أمن لإسرائيل

وكالات

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، تهديدًا مباشرًا إلى لبنان، مؤكدًا أن "لا هدوء في بيروت، ولا نظام أو استقرار في لبنان دون أمن لإسرائيل"، في تصعيد لافت في الخطاب الإسرائيلي تجاه الحكومة اللبنانية وحزب الله.

وقال كاتس في تصريحات اليوم الجمعة: "على لبنان احترام الاتفاقيات الدولية، وإذا لم يقم بما هو مطلوب منه، سنواصل العمل بقوة كبيرة".

وأضاف: "على الحكومة اللبنانية أن تنزع سلاح حزب الله، وتمنعه من إنتاج الطائرات المسيّرة التي تهدد مواطني إسرائيل".

وشدد كاتس على أن إسرائيل لن تسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، والذي فجّر الحرب الجارية منذ ذلك الحين.