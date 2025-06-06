أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص

كييف- (أ ب)

قال مسؤولون إن أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي مستمر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في وقت مبكر من اليوم الجمعة ، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إنه سُمع دوي انفجارات متعددة في العاصمة كييف، حيث تسببت الشظايا المتساقطة في اندلاع حرائق في عدة أحياء بينما حاولت أنظمة الدفاع الجوي اعتراض الأهداف القادمة.

وقال مسؤولون محليون إن ثلاثة أشخاص أصيبوا. وحثوا السكان على البحث عن ملجأ.

وكتب تكاتشينكو على تطبيق تليجرام: "إن طواقم دفاعنا الجوي تفعل كل ما بوسعها. ولكن يجب علينا حماية بعضنا البعض – ابقوا آمنين".

وأفادت السلطات بوقوع أضرار في عدة أحياء، واستجاب عمال الإنقاذ في مواقع متعددة.

وفي منطقة سولومينسكي، اندلع حريق في الطابق الحادي عشر من مبنى سكني مكون من 16 طابقا. وقامت خدمات الطوارئ بإجلاء ثلاثة أشخاص من الشقة، وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة. واندلع حريق آخر في مستودع معدني.

وقال تكاتشينكو إن خطوط المترو بين محطتين في كييف تضررت في الهجوم، لكن لم تقع حرائق أو إصابات.

وفي منطقة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، انفجرت طائرة مسيرة من طراز "شاهد" بالقرب من مبنى سكني، مما أدى إلى تحطم النوافذ والأبواب، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية دميترو بريزينسكي.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل انفجارات من صواريخ باليستية على أطراف المدينة.

وجاء الهجوم الليلي بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يكون من الأفضل السماح لأوكرانيا وروسيا "بالقتال لبعض الوقت" قبل فصلهما والسعي لتحقيق السلام، في تعليقات تمثل تحولا ملحوظا عن نداءات ترامب المتكررة لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتحدث ترامب أثناء اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، الذي ناشده بصفته "الشخص الأهم في العالم" الذي يمكنه وقف إراقة الدماء بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.