إسرائيل تطمئن إدارة ترامب: لن نضرب إيران دون تنسيق مسبق

وكالات

نقلت شبكة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب أكدت للإدارة الأمريكية، أنها لن تنفذ ضربة عسكرية مفاجئة ضد إيران من دون إبلاغ مسبق.

وأوضح أحد المسؤولين أن الجيش الإسرائيلي كان يجري تدريبات مستمرة تحسباً لضربة محتملة ضد إيران، وهو ما أساءت واشنطن فهمه في وقت سابق، حيث اعتبرت تلك التحركات استعداداً لهجوم وشيك، خصوصاً قبل تنفيذ ضربات ضد جماعة الحوثي.

وبحسب "أكسيوس"، فقد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس ترامب حينها بشكوكه بشأن فرص نجاح المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت المصادر أن إسرائيل شددت على أنها لن تقوم بأي هجوم إلا في حال أشار ترمب بشكل واضح إلى فشل المسار التفاوضي.

وفي هذا السياق، نُقلت رسالة طمأنة إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارة قام بها كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس جهاز الموساد إلى واشنطن الأسبوع الماضي.