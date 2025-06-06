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حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف ومستعدون للانخراط في محادثات جديدة لإنهاء الحرب

12:11 ص الجمعة 06 يونيو 2025

حماس

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وكالات


أكد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها في مفاوضات وقف إطلاق النار، أن الحركة لم ترفض مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لكنها طالبت بإدخال تعديلات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.


وأوضح الحية، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن حماس مستعدة للدخول في جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة، مشددًا على أن المسار التفاوضي مستمر، شرط أن يحقق الانسحاب الكامل للاحتلال من القطاع ويحفظ كرامة وحقوق الفلسطينيين.


وأشار إلى أن العائق الرئيسي أمام تحقيق أي تقدم في المفاوضات منذ انطلاقها هو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يرفض جميع مقترحات الاتفاق، مضيفًا: "العدو بدأ مسلسلًا إجراميًا في غزة، وإذا نجح في تنفيذه – لا قدّر الله – فلن تقف جرائمه عند حدود القطاع".

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حماس قطاع غزة غزة
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