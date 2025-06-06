إعلان

بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية

12:07 ص الجمعة 06 يونيو 2025

المحكمة الجنائية الدولية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (أ ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بصدد فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيق المحكمة في مزاعم بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة والضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها ستقوم بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لقضاة المحكمة، وهم من بنين وبيرو وسلوفينيا وأوغندا.

وتعد هذه الخطوة الأحدث التي اتخذتها الإدارة لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بسبب تحقيقاتهم ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأشخاص الأربعة بشكل فعال في إجراءات غير مشروعة وبلا أساس من جانب المحكمة ضد أمريكا أو حليفتنا المقربة، إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الجنائية الدولية فرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية أمريكا تفرض عقوبات على قضاة بالجنائية الدولية جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل حماس دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات