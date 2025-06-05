ترامب يهدد بخفض العقود الحكومية والدعم المالي لأعمال إيلون ماسك

واشنطن - (أب )

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال الملياردير إيلون ماسك مع انتشار التداعيات الناجمة عن خلافهما.

وبعد ساعات من تحسر ترامب على تفكك علاقته بماسك وقوله إنه "محبط" إزاء داعمه السابق ومستشاره وذلك بسبب رفض ماسك لمشروع قانون الضرائب الذي يدعمه الجمهوريين.

ورد ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لولا دعمه لترامب لخسر الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية، ما بدوره جعل ترامب يصعد الخلاف عن طريق التهديد باستغلال الحكومة الأمريكية في الإضرار بأرباح ماسك.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "إن أسهل طريقة لتوفير الأموال في ميزانيتنا، المليارات والمليارات من الدولارات، هي إلغاء الدعم الحكومي والعقود لإيلون، لطالما كنت متفاجئا من أن (الرئيس السابق جو) بايدن لم يقم بهذا!".