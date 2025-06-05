إعلان

ترامب يهدد بخفض العقود الحكومية والدعم المالي لأعمال إيلون ماسك

11:03 م الخميس 05 يونيو 2025

دونالد ترامب وإيلون ماسك 1

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (أب )

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال الملياردير إيلون ماسك مع انتشار التداعيات الناجمة عن خلافهما.

وبعد ساعات من تحسر ترامب على تفكك علاقته بماسك وقوله إنه "محبط" إزاء داعمه السابق ومستشاره وذلك بسبب رفض ماسك لمشروع قانون الضرائب الذي يدعمه الجمهوريين.

ورد ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لولا دعمه لترامب لخسر الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية، ما بدوره جعل ترامب يصعد الخلاف عن طريق التهديد باستغلال الحكومة الأمريكية في الإضرار بأرباح ماسك.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "إن أسهل طريقة لتوفير الأموال في ميزانيتنا، المليارات والمليارات من الدولارات، هي إلغاء الدعم الحكومي والعقود لإيلون، لطالما كنت متفاجئا من أن (الرئيس السابق جو) بايدن لم يقم بهذا!".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خفض الدعم المالي لأعمال إيلون ماسك دونالد ترامب خلافات دونالد ترامب وإيلون ماسك رفض ماسك لمشروع قانون الضرائب الملياردير إيلون ماسك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.. تغطية خاصة بالصور والفيديو
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟