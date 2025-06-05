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بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يطرح فكرة إنشاء حزب سياسي جديد

10:59 م الخميس 05 يونيو 2025

إيلون ماسك

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وكالات

طرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك سؤالاً على متابعيه على منصته الاجتماعية إكس حول ما إذا كان ينبغي له إنشاء حزب سياسي جديد، وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من خلافه العلني مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماسك في سؤاله لمتابعيه الذين يزيد عددهم على 220 مليونا على منصة إكس: "هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يمثل فعليا 80% من الطبقة المتوسطة؟"

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وقد استخدم ماسك استطلاعات الرأي عبر الإنترنت في الماضي قبل اتخاذ قرارات كبرى، بما في ذلك التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تويتر، وما إذا كان ينبغي عليه إعادة الحسابات المحظورة سابقًا، بما في ذلك حساب ترامب.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه يشعر بالاستياء تجاه رجل الأعمال إيلون ماسك، وذلك بعد أن شن الملياردير، الذي كان من أبرز داعميه ومستشاريه السابقين، هجوماً على أبرز مشاريعه التشريعية.

وأوضح ترامب أن ماسك، الذي يُعد أغنى رجل في العالم، يفتقد وجوده في البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه يعاني من ما وصفه بـ"متلازمة اضطراب ترامب".

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه بالصحفيين في المكتب البيضاوي، في الوقت الذي واصل فيه ماسك نشر سلسلة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مهاجماً ما أسماه "مشروع القانون الكبير الجميل" للرئيس، ومحذراً من أن تنفيذه سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الفيدرالية.

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إيلون ماسك منصة إكس شركة تويتر
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