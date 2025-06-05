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نتنياهو: إسرائيل نشطت بعض الجماعات في غزة للقتال ضد حماس

10:11 م الخميس 05 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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القدس - (أ ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل "نشطت" بعض العشائر المحلية للفلسطينيين في غزة في القتال ضد حماس.

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه على موقع "إكس"، قال نتنياهو إن الحكومة اتخذت هذه الخطوة بناء على نصيحة "مسؤولين أمنيين"، حفاظا على أرواح الجنود الإسرائيليين.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من انتقاد أحد خصومه السياسيين له لتسليحه جماعات فلسطينية غير رسمية في غزة.

يُذكر أن بعض العائلات الفلسطينية المحلية في غزة معروفة بحيازتها للأسلحة وغالبا ما تفرض نوعا من السيطرة في أجزاء من قطاع غزة، وفي فترات سابقة، سواء قبل اندلاع الحرب أو خلالها، وقعت اشتباكات أو توترات بين هذه العائلات وبين حركة حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إحدى الجماعات التي كان يشير إليها نتنياهو هي ما تُعرف باسم جماعة أبو شباب، وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت جماعة أبو شباب عبر الإنترنت أن مقاتليها يشاركون في حماية شحنات المساعدات المرتبطة بآلية التوزيع الجديدة المدعومة من إسرائيل في جنوبي قطاع غزة.

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