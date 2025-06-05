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غارات إسرائيلية تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

10:10 م الخميس 05 يونيو 2025

غارات إسرائيلية

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بيروت - ( د ب أ )


شنّ الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، غارات تحذيربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تهديد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي باستهداف عدد من المباني في الضاحية الجنوبية.


وكان أدرعي قد هدّد مساء اليوم الخميس، باستهداف عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية.


وزعم أدرعي أن "السكان يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ومضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".


وأضاف أدرعي عبر منصة" إكس" أن الطيران الإسرائيلي سيستهدف على المدى الزمني القريب عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض والمخصصة لانتاج مسيرات والتي أقيمت في قلب المنطقة السكنية في الضاحية الجنوبية في بيروت، على حد زعمه.


وسمع إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت لتحذير الناس بعد تهديد الجيش الإسرائيلي. وشهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة بعد التهديد.


يذكر أن إسرائيل تشن غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي،كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.


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