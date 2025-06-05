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ترامب: لم أحتاج لإيلون ماسك للفوز بالانتخابات.. والأخير يرد: لولا دعمي لخسر

09:19 م الخميس 05 يونيو 2025

إيلون ماسك ودونالد ترامب

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وكالات

قال رجل الأعمال إيلون ماسك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس كانوا سيخسرون انتخابات عام 2024 لولا دعمه.

وقال ماسك في منشور على موقع إكس : "بدوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب، وكان الجمهوريون سيحصلون على 51-49 في مجلس الشيوخ".

وكان ماسك يرد على تصريح ترامب في المكتب البيضاوي اليوم بأنه لا يحتاج إلى ملياردير التكنولوجيا للفوز بالانتخابات.

قال ترامب: "كنت سأفوز بولاية بنسلفانيا بغض النظر عن إيلون، أنا محبط جدًا من إيلون".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يشعر بـ"الاستياء" من رجل الأعمال إيلون ماسك، بعد أن شن الأخير، الملياردير الداعم له ومستشاره السابق، هجومًا على أهم مشروع قانون قدمه ترامب.

وأضاف ترامب أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي، أن أغنى رجل في العالم يفتقد إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع شؤون البيت الأبيض، معربًا عن اعتقاده بأن ماسك يعاني من "متلازمة اضطراب بترامب".

يذكر أن ماسك قد أنفق أكثر من 290 مليون دولار على انتخابات عام 2024، وفقًا لوثائق مقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية. ولم ينافس هذا المبلغ الضخم سوى عدد قليل من المتبرعين الكبار المتنافسين.

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