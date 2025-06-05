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ترامب يحذر الاتحاد الأوروبي: إما صفقة تجارية أو فرض رسوم جمركية

09:05 م الخميس 05 يونيو 2025

ترامب

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وكالات


أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، نبرة إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.


وقال ترامب خلال اجتماع عقده في البيت الأبيض مع المستشار الألماني فريدريش ميرز : "سنحصل على صفقة تجارية جيدة"، مضيفًا: "أعتقد أن القرار سيكون في الأغلب بيد الاتحاد الأوروبي، لكنك تمثل جزءًا كبيرًا من هذا الملف، لذا ستشارك فيه بشكل أساسي".


وكانت الولايات المتحدة قد قررت تأجيل الرسوم الجمركية الرئيسية التي كان ترامب قد فرضها على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تهديد بفرض رسوم بنسبة 50%، حتى 9 يوليو المقبل، إلا أن ألمانيا لا تزال متأثرة بالرسوم، مثل رسوم 25% التي فرضت على السيارات الأمريكية الصنع.


وأشار ترامب إلى أنه "من المأمول" التوصل إلى اتفاق تجاري، محذرًا من أنه في حال عدم التوصل إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة "ستفرض التعريفات الجمركية"، مضيفاً: "أنا موافق على فرض الرسوم الجمركية، أو التوصل إلى صفقة تجارية، وهذا ما نناقشه حاليًا".


وجاءت تصريحات ترامب المتفائلة بعد ساعات من مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في مؤشر على جهود الإدارة الأمريكية لتخفيف حدة الحرب التجارية.

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