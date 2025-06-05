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ترامب: المحادثات التجارية مع الصين تسير على المسار الصحيح وسأزور بكين لاحقاً

08:50 م الخميس 05 يونيو 2025

أمريكا والصين

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن المحادثات التجارية مع الصين لا تزال تسير على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أنه والرئيس الصيني شي جين بينج نجحا في إزالة أي تعقيدات خلال مكالمة هاتفية طال انتظارها جرت في وقت سابق من اليوم.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي عقب استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرز في البيت الأبيض، أن المحادثة كانت "جيدة للغاية"، مؤكدًا أن القضايا المعقدة بين الجانبين تم حلها بنجاح.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا في حالة جيدة للغاية مع الصين والاتفاقية التجارية"، مشددًا على حرصه على أن يفهم الجميع طبيعة الصفقة بشكل واضح.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى توقعه زيارة الصين قريبًا، موضحًا أنه قبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة بكين، كما دعا شي جين بينج لزيارة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى الصين برفقة السيدة الأولى في وقت لاحق، في حين سيزور شي جين بينج واشنطن أيضًا مع السيدة الأولى للصين.

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