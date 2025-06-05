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بعد رفضه قانون الضرائب.. ترامب يهاجم ماسك: "يفتقد التواجد في البيت الأبيض"

08:33 م الخميس 05 يونيو 2025

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واشنطن - (أ ب)


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إنه "مستاء" من رجل الأعمال إيلون ماسك بعد أن شن الملياردير الداعم له ومستشاره السابق هجوما على مشروع القانون الأهم للرئيس.


وأشار ترامب إلى أن أغنى رجل في العالم يفتقد التواجد في البيت الأبيض وأنه يعاني من "متلازمة اضطراب بترامب".


وتحدث الرئيس الجمهوري عن انفصاله عن ماسك أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي، بينما واصل ماسك عاصفة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يهاجم فيها "مشروع القانون الكبير الجميل" لترامب ويحذر من أنه سيزيد من العجز الفيدرالي.


ووصف ماسك مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق بأنه "جريمة مقززة".


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ترامب واشنطن قانون الضرائب
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