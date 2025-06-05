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ترامب: لا أعتقد أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان اتفاقًا

08:21 م الخميس 05 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، "لا أعتقد أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان اتفاقًا"، مجددًا حديثه حول أن حرب روسيا وأوكرانيا لم تكن لتندلع لو كان رئيسًا.

وذكر ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يريد السيطرة على أوكرانيا بشكل كامل، مضيفًا أن "أوكرانيا وجهت ضربة قوية لبوتين".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في التوصل إلى صفقة بين روسيا وأوكرانيا "لكن أعتقد أن القتال سيستمر لفترة"، مضيفًا "وهناك أجل محدد وسنكون قاسين جدًا في ما يتعلق بروسيا أو بأي دولة أخرى".

وذكر ترامب أنه قال لبوتين إنه يجب وضع حد للمعاناة ويجب أن تكون هناك فترة هدنة، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي أبلغه أنه سيرد على الهجوم الأوكراني العنيف على الأراضي الروسية.

وتابع ترامب: "أوقفت الحرب بين الهند وباكستان وأتمنى أن يحصل ذلك بين روسيا وأوكرانيا"،

وذكر الرئيس الأمريكي، أنه تم تزويد أوكرانيا بأكثر من 500 مليار دولار، مضيفًا "نقف إلى جانب أوكرانيا وأدعم وقف القتال"، وفق ما أوردته قناة الجزيرة الفضائية.



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ترامب الرئيس الأمريكي روسيا
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