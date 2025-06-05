وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما كانت لتشن هجومًا على إسرائيل "لو كنت رئيسًا"، في إشارة للهجوم الذي شنته الحركة على مستوطنات قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران كانت مفلسة ولم تكن لها الأموال لتقدمها إلى حماس وحزب الله في لبنان، وفقًا لما نقلته قناة الجزيرة الفضائية.



ويشن جيس الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 54 ألفًا و677 شخصًا وإصابة 125 ألفًا و530 آخرين.





