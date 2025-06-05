الجيش الإسرائيلي يؤكد قصفه المستشفى المعمداني بغزة

القدس - (د ب أ)

أكّد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تنفيذه ضربة جوية استهدفت ساحة المستشفى المعمداني في شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية( وفا ) في وقت سابق بأن طائرات الاحتلال قصفت ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحفيين، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وهم إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وأحمد قلجة، مشيرة إلى إصابة الصحفي عماد دلول بجروح وصفت بالحرجة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عنصراً تابعاً لحركة الجهاد الإسلامي، كان ينشط من مركز قيادة داخل ساحة المستشفى في مدينة غزة، ولم يتسنّ التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تواصل التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة استخدام المستشفى لأنشطة إرهابية، مستغلةً السكان المدنيين داخل المستشفى وفي محيطه بشكل وحشي"، (وفق قوله).

وأضاف البيان أن الجيش اتخذ خطوات لتقليل خطر إصابة المدنيين، من بينها استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.

وأكدت مصادر بمستشفيات ناصر والمعمداني والشفاء بغزة، مقتل23 "شهـيـدا" في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ووفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في غزة نتيجة الحرب حتى الآن 54 ألف شخص.