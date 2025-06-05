لماذا زودت إسرائيل جماعة أبو شباب بالسلاح في غزة؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

في تصريحات أشعلت جدلًا واسعًا ونقاشات حادة داخل إسرائيل، اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على تسليح جماعات قبلية في قطاع غزة، بهدف دعم مجموعات معارضة لحركة حماس وسرقة المساعدات.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، قال ليبرمان إن نتنياهو "لم يتعلم من أخطائه السابقة ويكرر نفس النهج الذي أدى إلى الكارثة الأمنية"، مضيفًا أن رئيس الوزراء "دعم حماس سنوات طويلة رغم التحذيرات الأمنية"، وأنه الآن "يسلّح العشائر التي وصفها بأنها مرتبطة بتنظيم داعش في غزة".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) ورئيس هيئة الأركان، "هم أطراف عملية تسليح العصابات في قطاع غزة".

مدى صحة تسليح إسرائيل لجماعات بغزة

لم تنفِ الحكومة الإسرائيلية صحة ما تم تداوله من تقارير بشأن تزويدها لجماعات مسلحة وعصابات في غزة ببنادق كلاشينكوف، إذ علق مكتب نتنياهو قائلًا في بيان مقتضب: "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة، بناء على توصية جميع قادة الأجهزة الأمنية"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صلاح العواودة، إنه حكومة الاحتلال حاولت منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إيجاد حلفاء لها في قطاع غزة، إذ بذلت جهودًا مع كل العشائر ولكن لم تستجب أي عشيرة.

ويضيف العواودة خلال حديثه لـ"مصراوي"، أن ما حدث لاحقًا هو ظهور مجموعات منفلتة من قطاع الطرق وناهبي المساعدات، الذين نشطوا في المناطق التي ينتشر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأبرزها جماعة ياسر أبو شباب.

ويذكر الباحث الفلسطيني، أنه رغم محاولة جيش الاحتلال التنصل من دعم جماعة أبو شباب، فإن تصريحات ليبرمان فضحت الأمر ولأنه هاجم الحكومة أضطر مكتب نتنياهو للاعتراف بالقول أن الحكومة تفعل كل شيء من أجل حسم المعركة مع حماس.

ويوضح الدكتور صلاح العواودة، أن ياسر أبو شباب ظهر مع مجموعة مسلحة وبزي عسكري أمريكي في مقطع فيديو تحدث فيه عن أنه يمثل الشرعية وأنه يوفر مأوى وغذاء ودواء للنازحين شرق رفح المنطقة الخاضعة لجيش الاحتلال.

وتدّعي جماعة أبو شباب أنها مسؤولة عن حماية قوافل المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة، لكن اتهامات متداولة تتهمها بسرقة ونهب بعض تلك المساعدات، مما أثار تساؤلات حول مدى شرعية وجودها وأهدافها الحقيقية.

طبيعة العلاقة بين جماعة أبو شباب وإسرائيل

يقول المحلل السياسي وخبير الشؤون الشرق أوسطية، الدكتور حسن مرهج، إن التقارير المتداولة حول تلقي جماعة ياسر أبو شباب دعمًا عسكريًا مباشرًا من إسرائيل تشير إلى وجود تنسيق "غير معلن" بين هذه الجماعة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي.

ويضيف مرهج في حديثه لـ"مصراوي"، أن هناك مصادر عدة منها إسرائيلية، والتي أهمها ما صرح به عضو الكنيست ليبرمان، تشير إلى أن جماعة ياسر أبو شباب، التي تضم نحو 100 عنصر، تنشط في جنوب قطاع غزة وتورطت في عمليات نهب منظم لقوافل المساعدات الإنسانية، خاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شرق رفح.

وأفادت تقارير بأن جماعة أبو شباب تعمل بحرية في تلك المناطق، مما يثير تساؤلات حول وجود نوع من الحماية أو التغاضي من قِبل جيش الاحتلال، وفق الدكتور حسن مرهج.

وتابع مرهج قائلًا إن هناك تقارير ذكرت أن أبو شباب عقد مباحثات هاتفية مع ضباط من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بهدف توجيه أنشطته الإجرامية في نهب قوافل المساعدات، وتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا.

أهداف إسرائيل المحتملة من هذا التنسيق

في حال صحة التقارير المتداولة حول تسليح حكومة بنيامين نتنياهو للعصابات في غزة؛ يرى المحلل السياسي الدكتور حسن مرهج أن إسرائيل قد تسعى من خلال دعم جماعات مثل جماعة أبو شباب إلى تحقيق عدة أهداف:

1. إضعاف حركة حماس: من خلال خلق قوى محلية منافسة تزعزع سيطرة حماس على قطاع غزة.

2. إثارة الفوضى الداخلية؛ مما يبرر التدخلات الإسرائيلية المستمرة ويضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية.

3. إعادة تشكيل النظام الأمني: بإيجاد بدائل محلية لحماس، مثل تسليح العشائر أو الجماعات المسلحة، لتولي مسؤوليات أمنية في القطاع .

ويختتم الدكتور حسن مرهج حديثه، قائلًا: بينما لا توجد تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول تقديم دعم عسكري مباشر لجماعة ياسر أبو شباب، تشير التقارير إلى وجود تنسيق غير معلن بين الطرفين؛ هذا التنسيق، إن صح، قد يكون جزءًا من استراتيجية إسرائيلية لإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب.

ومن جانبه، يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صلاح العواودة، إن حكومة نتنياهو تسعى إلى إقصاء السلطة الفلسطينية من أي دور مستقبلي في قطاع غزة، وتبحث بدلًا من ذلك عن بدائل محلية مثل العصابات المسلحة أو جهات غير رسمية.

ويشير إلى أن إسرائيل تنظر إلى هذه العصابات على أنها خيار مريح لها، إذ تساهم في دعم مجهودها الحربي على الأرض، وتخفف من الاحتكاك المباشر مع السكان، ما يُمكّن جيش الاحتلال من تقليل التورط في الإدارة اليومية للحياة المدنية. كما يُعفي هذا النهج تل أبيب من أي التزام سياسي تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.