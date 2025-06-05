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"مراسلون بلا حدود" تطالب بالسماح الفوري للصحفيين بدخول غزة دون قيود

07:43 م الخميس 05 يونيو 2025

منظمة مراسلون بلا حدود

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باريس - (د ب أ)


دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى منح الصحفيين الدوليين وصولاً فوريًا ومستقلاً وغير مقيّد إلى قطاع غزة.


وجاء في رسالة مفتوحة أنه من الضروري، في ظل تجدّد الهجمات الإسرائيلية على القطاع الساحلي الفلسطيني واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية، أن تفتح إسرائيل الحدود أمام الصحافة الدولية.


كما طالبت الرسالة إسرائيل بضمان حماية الصحفيين المحليين العاملين في المنطقة. ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود الرسالة بالاشتراك مع "لجنة حماية الصحفيين".


ووفقًا للمنظمتين، فإن أكثر من 100 وسيلة إعلام دولية وقّعت على هذا النداء، ومنذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، لم يُسمح إلا لعدد محدود من الصحفيين الدوليين بدخول القطاع، وذلك فقط برفقة الجيش الإسرائيلي.


وبحسب "لجنة حماية الصحفيين"، قُتل ما لا يقل عن 181 صحفيًا في غزة ولبنان منذ تفجّر القتال مجددًا.



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