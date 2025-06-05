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ترامب: الولايات المتحدة والصين تتفقان على مزيد من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية

07:40 م الخميس 05 يونيو 2025

أمريكا والصين

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واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بعد الاتصال هاتفيا بنظيره الصيني شي جين بينج، إن الصين والولايات المتحدة وافقتا على المزيد من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية وسط مواجهة تجارية ومخاوف بشأن المعادن النادرة.

وتحدث ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج يوم الخميس في وقت أدت فيه مفاوضات التعريفات الجمركية المتوقفة بين بلديهما إلى اضطراب التجارة العالمية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بإجراء المحادثة وأكدتها وزارة الخارجية الصينية، التي ذكرت أن ترامب بادر بالمكالمة، ولم يدل البيت الأبيض بتعليق على الفور.

وكتب ترامب أمس الأربعاء عبر منصة "تروث سوشيال": "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته، وسأحبه دوما، لكنه صارم جدا، ويصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه!!".

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