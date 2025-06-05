الرئيس الصيني: ترامب مرحب به لزيارة الصين مجددًا

وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه على الولايات المتحدة إلغاء الإجراءات السلبية المتخذة ضد بلاده، مؤكدًا أنه على الجانبين الصيني والأمريكي تعزيز التبادلات في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وإنفاذ القانون.

وأضاف الرئيس الصيني، عقب انتهاء الاتصال الهاتفي بنظيره الأمريكي استمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا، على الجانبين الصيني والأمريكي "تقليل سوء التفاهم وتعزيز التعاون"، مشددًا على أن الحوار والتعاون هما الخيار الأمثل لبكين وواشنطن.

وذكر الرئيس الصيني شي جين بينج، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب مرحب به لزيارة الصين مجددًا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا "مثمرًا للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينج، ناقشا خلاله بعض تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أبرمه البلدان مؤخرًا.

وأعلن ترامب، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيعقدون قريبًا اجتماعًا آخر، لم يحدد مكانه بعد، لمتابعة هذه المباحثات.

وأوضح ترامب أن الاتصال انتهى "بشكل إيجابي"، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي تساؤلات بشأن تعقيد منتجات المعادن النادرة"، في إشارة قد تكون إلى أحد أبرز نقاط التوتر السابقة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.





