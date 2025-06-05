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ترامب: أجريت اتصالًا مثمرًا للغاية مع الرئيس الصيني

06:24 م الخميس 05 يونيو 2025

ترامب يجري أتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا "مثمرًا للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينج، ناقشا خلاله بعض تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أبرمه البلدان مؤخرًا.

وأعلن ترامب، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيعقدون قريبًا اجتماعًا آخر، لم يحدد مكانه بعد، لمتابعة هذه المباحثات.

وأوضح ترامب أن الاتصال انتهى "بشكل إيجابي"، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي تساؤلات بشأن تعقيد منتجات المعادن النادرة"، في إشارة قد تكون إلى أحد أبرز نقاط التوتر السابقة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وخلال الساعات الماضية، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب يجريان اتصالًا هاتفيًا.

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