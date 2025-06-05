إيران تعلق على الفيتو الأمريكي: يكرس التواطؤ مع جرائم الاحتلال

وكالات

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة عرقلة الولايات المتحدة صدور قرار من مجلس الأمن بوقف الإبادة الجماعية في غزة، من خلال استخدام حق النقض "الفيتو".

وقال بقائي، إن فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة هو استمرار للتورط الأمريكي في جرائم الكيان الصهيوني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، أمس الأربعاء، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع القرار، بينما أيدته 14 دولة أخرى، ولم تمتنع أي دولة عن التصويت.

وقبل التصويت، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية مشروع القرار، لشبكة CNN، بأنه "مخزٍ" و"غير جاد"، قائلًا إنه نتيجة "عملية تمثيلية" لم تشهد "مفاوضات حقيقية".





