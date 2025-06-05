الرئيس السابق للموساد: لا أرى نهاية للحرب بغزة

وكالات

نقلت صحيفة "ذي أتلانتك" عن رئيس المخابرات الإسرائيلي (الموساد) السابق، تامير باردو، قوله: "لا أرى نهاية للحرب في غزة وهي عديمة الجدوى ولا تحقق شيئًا".

وذكر باردو للصحيفة، أن الحرب في غزة مضيعة للوقت وإهدار للأرواح والأموال والمستقبل، مشيرًا إلى أنه قال سابقًا إنه لا ينبغي البدء بالحرب بل بالتفاوض لإعادة الأسرى من القطاع الفلسطيني.

وتابع المسؤول الإسرائيلي السابق: "قتلنا بين 70 و90% من المقاومين وقتلنا عددًا أكبر من المدنيين"، موضحًا أن حماس ليست قوة عسكرية فقط بل قوة سياسية و"محوها بهجوم عسكري خطأ".

وقال رئيس الموساد السابق، إن "كل مدني يُقتل اليوم بغزة سيحمل شقيقه أو ابنه أو والده السلاح غدًا".