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حماس: تسليح الاحتلال عصابات إجرامية بغزة تسويق للتجويع

05:34 م الخميس 05 يونيو 2025

أفراد حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، تكشف حقيقة خطيرة هي تسليح الاحتلال عصابات إجرامية في قطاع غزة لخلق فوضى أمنية ومجتمعية.


وأضافت الحركة، في بيان اليوم الخميس، أن تسليح الاحتلال عصابات إجرامية في القطاع تسويق لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية.


وذكرت أن هذا الاعتراف الرسمي يثبت تنسيقًا واضحًا بين لصوص ومتعاونين مع الاحتلال وبين جيش العدو في نهب المساعدات.


وتابعت حماس في بيانها: "الاحتلال لا يكتفي بالقتل الجماعي بل ينظم عمليات سرقة وتجويع لكسر إرادة شعبنا والتأثير على بيئته المقاومة"، مشيرة إلى أن هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني صهيوني مباشر وهي عدو لشعبنا.


وأكدت حركة حماس، أنه ستتم ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها بحزم من قوى الشعب الفلسطيني والأجهزة المختصة.

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حماس غزة حركة المقاومة الإسلامية
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