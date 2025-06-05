وكالات

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مشعر منى ليتولى بنفسه الإشراف على تنظيم شعائر الحج، ممثلًا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك حرصًا على راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس مجلس الوزراء، يقوم بمتابعة الجهود المبذولة لضمان توفير كافة التسهيلات والخدمات للحجاج، بما يتيح لهم أداء مناسكهم بكل سلاسة وأمان.

وقد أعلن الدكتور غسان النويمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة تجاوز 1.5 مليون حاج هذا العام، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للطواف في المسجد الحرام تصل إلى 107 آلاف طائف في الساعة، مع مشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع يوميًا ضمن ستة مسارات رئيسية لخدمة الحجاج.

ودعا النويمي الحجاج إلى تجنب التنقل سيرًا على الأقدام بين المشاعر، خاصة بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً، مشددًا على أهمية البقاء في المخيمات خلال هذه الفترة، والالتزام باستخدام وسائل النقل الرسمية المعتمدة لضمان سلامتهم وتنظيم الحركة.